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    En 'baba' sporcular! Dünya yıldızları çocuk sahibi olmak için de adeta birbiriyle yarıştı

    Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez'in ikiz bebek bekledikleri açıklandı. Bu gelişmenin ardından spor dünyasında hangi ünlünün kaç çocuğu olduğu araştırması yapıldı. İşte detaylar...

    En baba sporcular
    İngiltere'de Man Utd'ın efsanesi Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in ikiz bebek bekledikleri açıklandı. Portekizli yıldızın, Cristiano Jr, Alana, Eva ve Mateo'ya iki kardeş daha katılmasıyla geniş bir aile olacakları yazıldı.

    Böylece spor dünyasında hangi ünlünün kaç çocuğu olduğu araştırması yapıldı:


    OSCAR DE LA HOYA: 6 çocuğu var

    MIKE TYSON: 8 çocuğu oldu

    MUHAMMED ALİ: 5 farklı kadından 9 çocuğu var

    WILLIE ANDERSON: 7 farklı kadından 9 çocuk sahibi

    JASON CAFFEY: 10 çocuk babası

    TRAVIS HENRY: 11 çocuğu bulunuyor

    EVANDER HOLYFIELD: Onun da 11 çocuğu var.

    GEORGE FOREMAN: 4 kadından 12 çocuğu oldu

    CALVIN MURPHY: Tam 9 kadınla yaşadı. 14 evladı oldu

    GARRINCHA: Brezilya efsanesinin 14 çocuğu var



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    Haberler Dünya En 'baba' sporcular! Dünya yıldızları çocuk sahibi olmak için de adeta birbiriyle yarıştı
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