En 'baba' sporcular! Dünya yıldızları çocuk sahibi olmak için de adeta birbiriyle yarıştı

İngiltere'de Man Utd'ın efsanesi Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in ikiz bebek bekledikleri açıklandı. Portekizli yıldızın, Cristiano Jr, Alana, Eva ve Mateo'ya iki kardeş daha katılmasıyla geniş bir aile olacakları yazıldı.
Böylece spor dünyasında hangi ünlünün kaç çocuğu olduğu araştırması yapıldı:
OSCAR DE LA HOYA: 6 çocuğu var
MIKE TYSON: 8 çocuğu oldu
MUHAMMED ALİ: 5 farklı kadından 9 çocuğu var
WILLIE ANDERSON: 7 farklı kadından 9 çocuk sahibi
JASON CAFFEY: 10 çocuk babası
TRAVIS HENRY: 11 çocuğu bulunuyor
EVANDER HOLYFIELD: Onun da 11 çocuğu var.
GEORGE FOREMAN: 4 kadından 12 çocuğu oldu
CALVIN MURPHY: Tam 9 kadınla yaşadı. 14 evladı oldu
GARRINCHA: Brezilya efsanesinin 14 çocuğu var
Böylece spor dünyasında hangi ünlünün kaç çocuğu olduğu araştırması yapıldı:
OSCAR DE LA HOYA: 6 çocuğu var
MIKE TYSON: 8 çocuğu oldu
MUHAMMED ALİ: 5 farklı kadından 9 çocuğu var
WILLIE ANDERSON: 7 farklı kadından 9 çocuk sahibi
JASON CAFFEY: 10 çocuk babası
TRAVIS HENRY: 11 çocuğu bulunuyor
EVANDER HOLYFIELD: Onun da 11 çocuğu var.
GEORGE FOREMAN: 4 kadından 12 çocuğu oldu
CALVIN MURPHY: Tam 9 kadınla yaşadı. 14 evladı oldu
GARRINCHA: Brezilya efsanesinin 14 çocuğu var