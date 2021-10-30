Almanya'da 1 sene önce açılan Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) batmak üzere! CEO devletten yardım istedi

Bir yıl önce hizmete açılan BER Havalimanı, iflası önlemek için acilen bir sonraki finansal enjeksiyona ihtiyaç duyuyor. Havalimanın Genel Müdürü Aletta von Massenbach, "Hızlı bir şekilde paraya ihtiyacımız var, nakit paraya ihtiyacımız var" dedi. Massenbach'a göre Berlin, Brandenburg ve Federal Airport Company'nin (FBB) likiditesi "2022'nin ilk çeyreğine kadar" devam edecek.



Ancak von Massenbach, "Borç servisini uzun süre kendimiz yapamayız" diyerek FBB'nin Şubat ayı ortasında borç servisi için büyük bir ödeme yapmak zorunda kaldığını belirtti.

"BER İÇİN HALA ÇOK PARAYA İHTİYACIMIZ OLDUĞU GERÇEĞİ SON DERECE ACI"

Der Tagesspiegel'in aktardığına göre, FBB'nin 2026 yılına kadar üç sahibinden 2,4 milyar avroya daha ihtiyacı var. 1 Ekim'den bu yana FBB başkanı olan von Massenbach, "BER için hala çok fazla paraya ihtiyacımız olduğu gerçeği son derece acı. B planı yok. Elbette, eylem kapsamını reddedebilirsiniz. BER hazır, çalıştırabilir ve para kazanabilirsiniz. Ya da sadece maliyeti karşılayabilirsiniz" diye konuştu.



Von Massenbach ayrıca, BER'deki sonbahar tatili kaosundan ders çıkarıldığını da belirterek şöyle konuştu:

"Mümkün olduğunca sorunsuz çalışması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı garanti ederim. Her zaman mükemmel çalışacağını garanti edemem."

SONBAHAR TATİLİ FİYASKOSU

Bu arada Federal Ulaştırma Bakanı (CSU) Andreas Scheuer, sonbahar tatili fiyaskosu nedeniyle havaalanının yönetimini baskı altına aldı. Bakanlık çevrelerinden ve "Welt am Sonntag"dan alınan bilgiye göre, Scheuer BER patronu von Massenbach'tan arızalar hakkında yazılı bir rapor talep ediyor ve yönetime 5 Kasım'a kadar süre verdi.

Sonbahar tatilinde personel eksikliğinden dolayı çok uzun bekleme süreleri yaşandı. Ancak bir yıl önce açılan havalimanında çok sayıda başka sorun var. Raporlar arasında taşan çöp kutuları, kırık yer karoları, sık sık kirli tuvaletler ve arızalı yürüyen merdivenler ve asansörler yer alıyor. Berlin ve Brandenburg'dan havalimanına gitmesine izin verilen taksi sayısı konusunda da bir anlaşmazlık var.

FEDERAL HÜKÜMET, BER'DEKİ SORUNLAR HAKKINDA GÖRÜŞ İSTEDİ



Gazeteye göre, yönetimin tüm bu noktalar hakkında önümüzdeki hafta sonuna kadar yorum yapması ve çözüm önermesi gerekiyor. Daha sonra Scheuer ve BER patronu arasında bir konuşma da planlanıyor. Federal hükümet, havaalanının Berlin ve Brandenburg eyaletleriyle birlikte ortak sahibidir.