ABD'deki şüpheli ölümde bomba iddia: Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin ceza alabilir!



Filmin 5-6 milyon dolar gibi 'düşük-orta' bütçeli olduğunu söyleyen Dursun, bu nedenle önlemler almakta yetersiz kalınmış olabileceğini düşünüyor. Filmin yapımcısı da olan Baldwin'e ve setin güvenliğinden sorumlu yardımcı yönetmen Dave Halls'e ihmalden soruşturma açılabileceğini belirten Dursun, "Ceza davasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat davaları ile de boğuşmak zorunda kalabilir" diye ekliyor.