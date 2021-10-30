ABD'deki şüpheli ölümde bomba iddia: Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin ceza alabilir!

ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in, film çekimi sırasında kullandığı silahtan çıkan gerçek kurşunla, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olmasının yankıları sürüyor.
Yönetmen Joel Souza'nın da yaralandığı olayla ilgili, Los Angeles'ta yaşayan Türk yapımcı Emel Dursun, değerlendirmelerde bulundu.
Dursun, "Bu trajik kaza Hollywood'u sarstı. Alec Baldwin oyuncu kimliği sayesinde serbest kaldı. Filmin yapımcılığını, El Dorado Pictures şirketi üstleniyor ve Baldwin de filmin yapımcısı olduğu için, ceza ve yüklü tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilir.