Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah çağrı: Türklere karşı sert olun

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kurduğu üstünlükten rahatsız olan Yunanistan yine Türkiye'yi hedef aldı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, veda ziyareti kapsamında Atina'ya giden Almanya Başbakanı Merkel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yine Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden ve silahlanmaya devam eden Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı.
Almanya'da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM'nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina'ya veda ziyaretinde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ortak basın toplantısında, AB'nin Türkiye politikasını eleştirdi. AB'nin Türkiye politikasını 'ılımlı' olarak niteleyen Miçotakis, Merkel'e 'daha sert tavır alınması' çağrısı yaptı.
Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran ve Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan'ın başbakanı, konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı.