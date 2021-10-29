Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah çağrı: Türklere karşı sert olun

Angela Merkel ise diyalog yoluyla çözümlere ulaşmanın "önemli ama zor" olduğunu dile getirdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların Avrupa'yı da ilgilendirdiğini belirten Merkel, diğer taraftan tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.