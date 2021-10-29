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    • Dünya
    • 29.10.2021 16:53
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    • 29.10.2021 16:53
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    Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah çağrı: Türklere karşı sert olun

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmasından rahatsız olan ve sürekli tehdit açıklamalarında bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine çizmeyi aştı. Avrupalı dostlarının güdümünde Yunanistan'ı kriz içinde yöneten Miçotakis skandal bir çağrıda bulundu. Yunan Başbakan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ağlayıp Türkiye'ye karşı sert olun çağrısında bulundu.

    Yunan Başbakan Miçotakis’ten küstah çağrı

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kurduğu üstünlükten rahatsız olan Yunanistan yine Türkiye'yi hedef aldı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, veda ziyareti kapsamında Atina'ya giden Almanya Başbakanı Merkel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yine Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden ve silahlanmaya devam eden Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı.

    Almanya'da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM'nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina'ya veda ziyaretinde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ortak basın toplantısında, AB'nin Türkiye politikasını eleştirdi. AB'nin Türkiye politikasını 'ılımlı' olarak niteleyen Miçotakis, Merkel'e 'daha sert tavır alınması' çağrısı yaptı.

    Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran ve Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan'ın başbakanı, konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı.

        Miçotakis, "Diyalogdan ve tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunuzu biliyorum. İletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağım Ancak çoğu zaman, Batı'nın sakinliği, Türkiye'nin keyfi hareketini teşvik ediyor." ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nden Ankara'ya karşı daha "sert tavır" takınmasını isteyen Miçotakis, "Avrupalı yetkililerin Avrupa siyasetini ve Avrupa pratiğini dönüştürme zamanı geldi. Haklarımız üzerindeki tehditlere veya anlaşmazlıklara müsamaha göstermeyiz." dedi.

        Angela Merkel ise diyalog yoluyla çözümlere ulaşmanın "önemli ama zor" olduğunu dile getirdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların Avrupa'yı da ilgilendirdiğini belirten Merkel, diğer taraftan tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.
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