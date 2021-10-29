Suudi Arabistan ve Lübnan arasında kriz! Büyükelçi geri çağrıldı ithalat durdu

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan Enformasyon Bakanı'nın hakaret içerikli ifadeleri üzerinden bir beyanname yayınlandığı ifade edildi.
BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın istişare için Lübnan'daki Büyükelçisi Buhari'yi Riyad'a çağırdığı, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildiği kaydedildi.
İTHALAT ASKIYA ALINDI
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2'nci bir duyuruya kadar Lübnan'dan tüm ithalatı da askıya aldığı aktarıldı.
Lübnan Hizbullahı'nın Riyad ve Beyrut ilişkilerine nasıl zarar verdiğine de değinilen açıklamada, terörist olarak tanımlanan Hizbullah'ın, Lübnan devleti adına karar verip ülkeyi kendi projelerini hayata geçirmek için bir üs olarak kullandığı belirtildi.
Hizbullah'ın, Lübnan'daki tüm limanları kontrol altında tuttuğu savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın tüm uyarılarına rağmen Riyad'a ihraç edilen ürünlerin arasında uyuşturucu sevkiyatının durmadığı vurgulandı.