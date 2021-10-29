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    • Dünya
    • 29.10.2021 21:34
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    • 29.10.2021 21:46
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    Suudi Arabistan ve Lübnan arasında kriz! Büyükelçi geri çağrıldı ithalat durdu

    Suudi Arabistan ve Lübnan arasında kriz yaşanıyor. Suudi Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi'nin eleştirel açıklamaları üzerine ayrıca hem Lübnan'dan tüm ithalatı durdurma kararı aldı. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın istişare için Lübnan'daki Büyükelçisi Buhari'yi Riyad'a çağırdığı, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildiği kaydedildi.

    AA
    Suudi Arabistan ve Lübnan arasında kriz!

    Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıkladı.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan Enformasyon Bakanı'nın hakaret içerikli ifadeleri üzerinden bir beyanname yayınlandığı ifade edildi.

    BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI
    Açıklamada, Suudi Arabistan'ın istişare için Lübnan'daki Büyükelçisi Buhari'yi Riyad'a çağırdığı, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildiği kaydedildi.

    İTHALAT ASKIYA ALINDI
    Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2'nci bir duyuruya kadar Lübnan'dan tüm ithalatı da askıya aldığı aktarıldı.

    Lübnan Hizbullahı'nın Riyad ve Beyrut ilişkilerine nasıl zarar verdiğine de değinilen açıklamada, terörist olarak tanımlanan Hizbullah'ın, Lübnan devleti adına karar verip ülkeyi kendi projelerini hayata geçirmek için bir üs olarak kullandığı belirtildi.

    Hizbullah'ın, Lübnan'daki tüm limanları kontrol altında tuttuğu savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın tüm uyarılarına rağmen Riyad'a ihraç edilen ürünlerin arasında uyuşturucu sevkiyatının durmadığı vurgulandı.

        LÜBNAN ENFORMASYON BAKANI'NDAN RİYAD'A YEMEN SUÇLAMASI
        Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

        "Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

        Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

        Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

        Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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