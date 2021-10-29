Son dakika: Dünyada koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti!

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında kritik bir eşik aşılarak, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. Ülkelerin Covid-19 vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin resmi açıklamalarından elde edilen verileri derleyen Worldometers sitesine göre, dünyada Covid-19'a bağlı ölümler 5 milyon 112'ye ulaşırken, salgının başından bu yana 246 milyon 534 bin 248 vaka tespit edildi.

EN FAZLA KAYIP ABD'DE

En fazla can kaybı ABD'de kaydedilirken, pandeminin başlamasından bu yana 763 bin 784 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 46 milyon 685 bin 145 oldu. Covid-19 kaynaklı can kayıplarında ABD'yi, 607 bin 125 ölüm ile Brezilya, 457 bin 246 ölüm ile Hindistan, 287 bin 631 ölüm ile Meksika, 287 bin 631 ölüm ile Rusya, 200 bin 179 ölüm ile Peru, 143 bin 361 ölüm ile Endonezya, 140 bin 392 ölüm ile İngiltere, 132 bin 37 ölüm ile İtalya ve 127 bin 195 ölüm ile Kolombiya takip etti. Türkiye'de ise 68 bin 998 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



AŞILAMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Covid-19 salgını ile küresel mücadele devam ederken, ülkeler aşılama programlarını uygulamayı hız kesmeden sürdürüyor. Bloomberg'in hazırladığı küresel Covid-19 aşılama verilerine göre, aşılama oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında 2 milyardan fazla doz ile Çin, 1 milyardan fazla doz ile Hindistan, 590 milyondan fazla doz Avrupa Birliği (AB), 417 milyondan fazla ABD ve 272 milyondan fazla doz aşı Brezilya yer aldı. Nüfus yüzdesine göre Covid-19 aşılamasında en fazla 2 doz aşı uygulayan ülkeler arasında yüzde 95.4 ile Maldivler, yüzde 86.4 ile Malta, yüzde 86.2 ile Portekiz, yüzde 82.4 ile Singapur ve yüzde 80.2 ile İspanya bulundu.