Dişi Kaliforniya kondorlarında 'bakire doğum' görüldü

Yaban arısı, kertenkele ve köpekbalığı gibi bazı türlerin eşeysiz, partenogenez yoluyla üreyebildiği bilinmekle birlikte, yeni dünya akbabaları ailesinden gelen kondorun böyle üreyebildiği ilk kez tespit edilmiş oldu.

Araştırmada, dişi kuşların bazen erkek bir kuşun yokluğunda partenogenez yoluyla üreyebildiği, ancak bu durumda dişi kondorların üredikleri sırada yaşam alanlarında birer erkek kondor bulunduğu belirtildi.