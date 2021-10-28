Rakamlar korkunç! Son 13 yılda 379 kişi selfie çekerken öldü

Bir dergide yayınlanacak araştırmaya göre, selfie çektirirken ölenlerin sayısı son yıllarda artma eğilimi gösteriyor. Sadece 2021'in ilk 10 ayında selfie çekerken ölenlerin sayısı 31 olarak kayıtlara geçti.
ÖLENLERİN ÇOĞU HANGİ ÜLKEDEN?
Selfie çekiminde 100'den fazla ölümle Hindistan ilk sırada gelirken, bu ülkeyi 39 ölümle ABD, 33 ülkeyle Rusya izledi.
Araştırmaya göre Hindistan'daki ölümlerin önemli bir kısmı, insanların vücudunu trenlerin penceresinden veya kapısından dışarı çıkarması sonucu yaşanan kazaların ardından gerçekleşti.
SONUÇLAR ÇOK KÖTÜ
Yaşanan ölümcül kazaların önemli bir kısmı selfie çektirirken düşmeler sonucu gerçekleşti. 379 ölümün 216'sı, selfie çektirirken düşmeler sonucu meydana geldi.