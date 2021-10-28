Rakamlar korkunç! Son 13 yılda 379 kişi selfie çekerken öldü





DAHA ÇOK GENÇLER ÖLÜYOR



Selfie çektirirken ölenlerin yüzde 41'inin 19 yaşın altında olduğu kaydedilen araştırmada, genel olarak ölenlerin yaş ortalamasının ise 24,4 olduğu aktarıldı.





Öte yandan, araştırmacılar medyaya yansımayan selfie çekimi sonucu yaşanan ölümlerle gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini düşünüyor.