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    • Dünya
    • 28.10.2021 14:41
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    • 28.10.2021 14:41
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    Rakamlar korkunç! Son 13 yılda 379 kişi selfie çekerken öldü

    Teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken kötü kullanımlar da hayatları karartıyor. İspanya'da düzenlenen bir araştırma, 2008 yılından bu yana dünyada 379 kişinin özçekim (selfie) yaparken yaşamını yitirdi.

    Son 13 yılda 379 kişi selfie çekerken öldü

    Bir dergide yayınlanacak araştırmaya göre, selfie çektirirken ölenlerin sayısı son yıllarda artma eğilimi gösteriyor. Sadece 2021'in ilk 10 ayında selfie çekerken ölenlerin sayısı 31 olarak kayıtlara geçti.

    ÖLENLERİN ÇOĞU HANGİ ÜLKEDEN?

    Selfie çekiminde 100'den fazla ölümle Hindistan ilk sırada gelirken, bu ülkeyi 39 ölümle ABD, 33 ülkeyle Rusya izledi.



    Araştırmaya göre Hindistan'daki ölümlerin önemli bir kısmı, insanların vücudunu trenlerin penceresinden veya kapısından dışarı çıkarması sonucu yaşanan kazaların ardından gerçekleşti.



    SONUÇLAR ÇOK KÖTÜ

    Yaşanan ölümcül kazaların önemli bir kısmı selfie çektirirken düşmeler sonucu gerçekleşti. 379 ölümün 216'sı, selfie çektirirken düşmeler sonucu meydana geldi.



        Selfie çekerken yaşanan ölümcül kazalarda düşmenin ardından, otomobil veya tren kazası ile boğulmalar daha sonraki sıralarda yer aldı. Yukarıdaki ölümleri; ateşli silahlar, elektrik çarpması ve vahşi hayvanların saldırılarıyla gelen ölümler izledi.



        DAHA ÇOK GENÇLER ÖLÜYOR

        Selfie çektirirken ölenlerin yüzde 41'inin 19 yaşın altında olduğu kaydedilen araştırmada, genel olarak ölenlerin yaş ortalamasının ise 24,4 olduğu aktarıldı.



        Öte yandan, araştırmacılar medyaya yansımayan selfie çekimi sonucu yaşanan ölümlerle gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini düşünüyor.
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