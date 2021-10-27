Yunan Başbakan Miçotakis yine Türkiye’yi hedef aldı!

Türkiye'nin başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere bölgesel bir güç haline gelmesi, Yunanistan tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın tüm engelleme girişimlerine rağmen bölgedeki haklarından vazgeçmeyen Türkiye'nin kararlı tavrı, Yunanistan'ı çeşitli iş birliklerine itiyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasa dışı ilan etmeye çalışan ve bu doğrultuda sık sık Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan Yunanistan, savunma alanında da eksiklerini gidermeye çalışıyor.
Daha önce, hava sahasındaki savunma hattını güçlendirmek için ABD ve Fransa ile iş birliklerine imza atan Yunanistan, müttefik arayışını sürdürüyor. Türkiye ile girdiği yarışta yaşadığı başarısızlık korkusuyla sık sık saldırgan açıklamalarda bulunan Yunan hükümeti, yaptığı yeni bir çağrıyla bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.