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    • Dünya
    • 26.10.2021 01:26
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    • 26.10.2021 10:01
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    Türk Hava Yolları, New York borsasında kapanış zilini çaldı

    Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle düzenlenen etkinlikte New York borsasının kapanış zilini çaldı.

    AA
    THY New York borsasında kapanış zilini çaldı

    Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle düzenlenen etkinlikte New York borsasının kapanış zilini çaldı.

    ANA SPONSORLUĞU THY ÜSTLENDİ


    Bu sene 43'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi.

    THY, Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen etkinlikte borsa işlemleri kapanış zilini çaldı.
        MOSSAD ajanıyla yaşayan o adam konuştu
        Haberler Dünya Türk Hava Yolları, New York borsasında kapanış zilini çaldı
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