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    • Dünya
    • 27.10.2021 05:59
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    • 27.10.2021 06:00
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    Meksika'da kamyon kasasında yanmış halde 6 ceset bulundu

    Meksika'da bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana bulunan 10 ceset olduğu bilgisi verildi.

    Ülke şokta! Kamyon kasasında yanmış 6 ceset bulundu

    Meksika'nın Guanajuato kentinde bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulundu.

    Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine kente bağlı La Magdalena semtindeki Valle de Santiago kara yolunda inceleme yapıldı.

    İncelemede bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulan yetkililer, savcılık eşliğinde kamyondan cesetleri çıkardı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana yapılan ihbarlarda 10 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

    Guanajuato kenti, Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri olarak geçiyor.

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