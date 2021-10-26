Korkunç kaza sonrası Trump'ın oğlundan flaş hamle! Alec Baldwin’in olayıyla ilgili tişörtleri satmaya başladı

Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin'le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında "Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı" ifadelerini kullandı.