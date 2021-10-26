Korkunç kaza sonrası Trump'ın oğlundan flaş hamle! Alec Baldwin’in olayıyla ilgili tişörtleri satmaya başladı

Cumhuriyetçi Parti'den seçilen eski Başkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.
Don Jr'ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde "Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür" yazıyor. Ayrıca tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN BALDWIN PAYLAŞIMLARI