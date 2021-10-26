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    • Dünya
    • 26.10.2021 14:53
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    • 26.10.2021 15:16
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    Korkunç kaza sonrası Trump'ın oğlundan flaş hamle! Alec Baldwin’in olayıyla ilgili tişörtleri satmaya başladı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazan tişörtler satılmaya başlandı. Baldwin'in yıllarca Trump'ın taklidini yapması aile tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Trump Jr'ın bu hareketi ABD'de 'Trump ailesi intikam alıyor' olarak yorumlandı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Korkunç kaza sonrası Trump’tan flaş hamle!

    Cumhuriyetçi Parti'den seçilen eski Başkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.

    Don Jr'ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde "Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür" yazıyor. Ayrıca tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN BALDWIN PAYLAŞIMLARI


        BALDWIN TRUMP'IN TAKLİDİNİ YAPARAK AİLENİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
        Alec Baldwin, ABD'de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan 'Saturday Night Live' adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti.

        Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin'le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında "Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?



        ABD'nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi 'Rust'ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ı (42) öldürmüştü.

            Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin'in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.

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