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    • Dünya
    • 26.10.2021 00:29
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    • 26.10.2021 01:06
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    Yunanistan karıştı! Atina'da halk polis şiddetine karşı sokaklara döküldü

    Yunanistan sokakları karıştı. Geçtiğimiz cuma günü polis tarafından vurulan 2 araba hırsızından birinin hayatını kaybetmesi üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti. İşte detaylar...

    İHA
    Yunan sokağa döküldü!

    Yunanistan'da halk polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

    Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu.

    Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı.

    HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
    Olayın ardından Atina'da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

    Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı.

        POLİS COPLADI
        Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

        Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları aktarıldı.

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