Yunanistan karıştı! Atina'da halk polis şiddetine karşı sokaklara döküldü

Yunanistan'da halk polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu.