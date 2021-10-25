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    • Dünya
    • 25.10.2021 07:52
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    • 25.10.2021 08:30
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    Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderleri gözaltında

    Son dakika haberine göre Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı. Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.

    Sudan’da darbe girişimi

    Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

    Sudan'da darbe girişimi

    Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum'daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

    Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

    Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

    Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

    Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.



    SUDAN'DAKİ SİYASİ KRİZ
    Sudan'da 21 Eylül'deki askeri darbe girişiminin ardından iktidarın asker ve sivil bileşenlerinin birbirlerine yönelik ağır eleştiriler yöneltmesi, sivillerin askerin yönetimden çekilmesi, ordunun ise hükümetin feshine dair açıklamaları siyasi ortamda gerginliği artırmıştı.

        Ülkede 16 Ekim'den bu yana hükümetin feshedilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protestolar sürerken, asker de hükümetin feshedilmesi ve daha kapsamlı yeni hükümet kurulması konusunda bir süredir hükümete baskı yapıyordu.

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