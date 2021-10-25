SON DAKİKA: Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour canlı yayında başörtüsüne saldırdı! Kadının seçmenin başını açtırdı

ERİC ZEMMOUR KİMDİR?

Fransa'da 10 Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimin ilk turuna ilişkin yapılan anketlere göre, cumhurbaşkanlığına resmen aday olması Eric Zemmour'un ilk turda alması beklenen oy oranı son birkaç ayda yüzde 5'ten 16-18'e kadar çıktı.

Zemmour'un bazı anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in "tahtını" sallaması, muhtemel oy oranının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'unkine giderek yaklaşması da dikkati çekti.

Aşırı sağcı yazarın adaylığına bir süre önce "hayal" olarak bakılırken, bunun artık ciddi bir olasılık olduğu yorumları yapılıyor.

Fransız basınında ve kamuoyunda, Zemmour'un anketlerde hızlı yükselişinin nedenleri, siyasi etkisi ve aşırı sağcı yazarın geçmişi gibi konular tartışılmaya başlandı.

Televizyon programlarına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour'un ebeveynleri Fransa'ya Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında geldi.

Zemmour, 1994'te Quotidien de Paris'te başladığı gazetecilik kariyerini 1996'da sağ merkezli Le Figaro gazetesinde sürdürdü.