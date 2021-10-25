Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli

Geçtiğimiz hafta, başta ABD olmak üzere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu on ülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, FETÖ ile derin ilişkilerde bulunan ve PKK'ya kurdurulmak istenen terör devletine hizmet ettiği için dört yıldır tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep ettikleri bir bildiri yayınlamıştı.
Türkiye bildiriye sert tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına Almanya'dan küstah tepkiler geldi.
"TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI DURDURULSUN"
Almanya'daki bazı politikacılar, Başkan Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmesini, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını ve Türkiye'ye yönelik silah ihracatının durdurulmasını istedi.
DW Türkçe'nin taşıdığı bilgilere göre Alman basınında yazılan alçakça ifadeler:
"HİÇ KİMSE KAVALA'NIN HIZLI BİR ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILACAĞINI DÜŞÜNMESİN"
Süddeutsche Zeitung gazetesi: