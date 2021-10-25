Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli

"Kavala'ya haksızlık edildiği konusunda hiçbir şüphe yok. Hakkında verilmiş bir hüküm olmadan dört yıldır hapiste ve adil bir yargılanmaya tabi tutulmuyor; bunu Türkiye'deki herkes biliyor. Bu haksızlığı ortaya koymak için diplomatların bildirisine ihtiyaç yoktu. Hiç kimse muhalif aktivist Kavala'nın kulislerde yürütülen ısrarlı diplomatik çalışmalar sonucu hızlı bir şekilde serbest bırakılacağını düşünmesin. Kamuoyuna açık bir bildirinin kimseye faydası olmadı. Tam tersine; bu diplomatik olmayan eylemin bazı sonuçları olacak; Türkiye ile ilişkiler daha da zora girecek. Bu durum Erdoğan'ın avantajına olacak."

AB, TÜRKİYE'Yİ ÇÖZEMİYOR