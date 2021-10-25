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    • Dünya
    • 25.10.2021 12:30
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    • 25.10.2021 13:11
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    Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı'ya çalışan tutuklu Osman Kavala üzerinden Türkiye'ye karşı kurulan komploya çok sert karşılık verdi. Eskişehir'de yaptığı konuşmada 10 büyükelçinin kovulması için talimat verdiğini belirterek büyükelçilerden gelen hadsiz çağrıya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı. Almanya'nın gündeminde geniş yer alan bu açıklamalara karşı Alman medya organları ve bazı siyasetçilerinden küstah açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'a karşı skandal yorumlar yapılırken "hain ve Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli" sözleri sarf edildi. Haberin detayları...

    Alman basınından Başkan Erdoğan’a alçakça ifadeler...

    Geçtiğimiz hafta, başta ABD olmak üzere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu on ülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, FETÖ ile derin ilişkilerde bulunan ve PKK'ya kurdurulmak istenen terör devletine hizmet ettiği için dört yıldır tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep ettikleri bir bildiri yayınlamıştı.

    Türkiye bildiriye sert tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına Almanya'dan küstah tepkiler geldi.

    "TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI DURDURULSUN"

    Almanya'daki bazı politikacılar, Başkan Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmesini, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını ve Türkiye'ye yönelik silah ihracatının durdurulmasını istedi.

    DW Türkçe'nin taşıdığı bilgilere göre Alman basınında yazılan alçakça ifadeler:

    "HİÇ KİMSE KAVALA'NIN HIZLI BİR ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILACAĞINI DÜŞÜNMESİN"

    Süddeutsche Zeitung gazetesi:

        "Kavala'ya haksızlık edildiği konusunda hiçbir şüphe yok. Hakkında verilmiş bir hüküm olmadan dört yıldır hapiste ve adil bir yargılanmaya tabi tutulmuyor; bunu Türkiye'deki herkes biliyor. Bu haksızlığı ortaya koymak için diplomatların bildirisine ihtiyaç yoktu. Hiç kimse muhalif aktivist Kavala'nın kulislerde yürütülen ısrarlı diplomatik çalışmalar sonucu hızlı bir şekilde serbest bırakılacağını düşünmesin. Kamuoyuna açık bir bildirinin kimseye faydası olmadı. Tam tersine; bu diplomatik olmayan eylemin bazı sonuçları olacak; Türkiye ile ilişkiler daha da zora girecek. Bu durum Erdoğan'ın avantajına olacak."

        AB, TÜRKİYE'Yİ ÇÖZEMİYOR

        Stuttgarter Zeitung gazetesinde ise Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda bir açmazda olduğu yorumu yapılıyor:

        "Erdoğan büyükelçi krizini kaçınılmazmış gibi gösteriyor. Ancak Erdoğan'ın diplomatların hak savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden bildirisine verdiği tepki siyasi bir karardı. Batı'nın bir yandan Erdoğan'ın saldırılarını geri çevirme ve muhaliflere muamele konusunda demokratik oyun kurallarına bağlı kalmasını sağlama, diğer yandan da önemli bir partner olan Türkiye ile müzakere kanallarını açık tutmanın bir yolunu bulması gerekiyor."

        "ERDOĞAN HAİN BİR OYUN YAPTI | BATI, FETULLAH GÜLEN VE MUHALEFET HER ZAMAN SUÇLU"

        Mittelbayerische Zeitung gazetesi, hadsiz bir dille Başkan Erdoğan'ın hain bir oyunu olduğunu belirtiyor:,

        "Erdoğan'ın iç siyasette sorunlar yaşadığında Batı'ya daha da sert saldırması sürekli tekrarlanan hain bir oyun. Suçlu hiçbir zaman Ankara'da iktidar sahipleri değil, diğerleri... Batı, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen, saygısızca kovuşturmaya maruz bıraktığı Türkiye'deki muhalefet zaten her zaman suçlu. Burada da söz konusu olan sözde bir güç gösterisi. Esasında Erdoğan'ın tepkisi Türk devletini ve yargısını büyük oranda kontrolü altında tutan AK Parti sisteminin zaafının bir göstergesi."

        "ERDOĞAN'A KIRMIZI KART GÖSTERMENİN ZAMANI GELDİ"

        Südwest Presse gazetesindeki yorumda ise AB'nin Türkiye konusunda daha sert bir politika izlemesi gerektiği savunuluyor:

            "Sadece federal hükümet değil, Avrupa Birliği (AB) bir bütün olarak Türkiye ile ilişkiler konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Türkiye'yi sakinleştirme çabaları ve tavizlerle Avrupa değerlerine entegre etmeye çalışma umudu bir kez daha boş çıktı. Erdoğan kendi yolunu izliyor. Türkiye'yi Avrupa'dan ve demokrasiden uzaklaştırıyor. Erdoğan'a kırmızı kart göstermenin zamanı geldi. AB ile yürütülen tam üyelik müzakereleri zaten çoktandır bir saçmalıktan ibaret. Müzakereler kesilmeli ve başka türlü bir iş birliği ile ikame edilmeli. Avrupa Konseyi tehditlerde bulunduğu Türkiye'yi üyelikten çıkartma sürecini başlatmalı. Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik tehditlerinden ötürü Türkiye'ye yönelik silah ihracatı da gözden geçirilmeli, özellikle de planlanan Alman denizaltıların sevkiyatı..."

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            Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli
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