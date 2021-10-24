Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i kazayla öldürdüğü olayda yeni gelişme

Hollywood, önceki gün film setinde yaşanan cinayete kilitlendi. ABD'li film yıldızı Alec Baldwin çekim sırasında silahını ateşledi. Senarist ve yönetmen Joel Souza yaralandı, göğsünden vurulan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Baldwin, polise verdiği ifadenin ardından serbest kalırken olayla ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Buna göre çekimde kullanılacak 3 silahı Hanna Gutierrez-Reed hazırladı, yönetmen yardımcısı Dave Halls de Colt marka silahı Baldwin'e verdi. İfadesi alınan Halls "Silahın dolu olduğunu bilmiyordum" dedi! Bu sırada yönetmen Hutchins'in geçmişiyse dikkat çekti. Buna göre Hutchins, 1979'da Ukrayna'da dünyaya geldi. Gazetecilik eğitimi sonrası ABD'ye gitti. Los Angeles'a yani Hollywood'un kalbine yerleşti...