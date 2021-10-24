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    • Dünya
    • 24.10.2021 20:00
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    • 24.10.2021 20:03
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    ABD ziyaretinde rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı!

    Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

    Bartholomeos hastaneye kaldırıldı!

    Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.

    BARTHOLOMEOS'UN GÖRÜŞME PLANI
    ABD'ye 23 Ekim'de gelen Bartholomeos'un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

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    Haberler Dünya ABD ziyaretinde rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı!
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