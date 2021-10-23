Japon Prenses Mako evliliği öncesi, İmparator amcası Naruhito'ya bilgi verdi

Komuro, Ocak 2019'da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020'de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.

Naruhito'nun erkek kardeşi ve Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020'de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.