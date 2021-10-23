Ekvadorlu atlet Alex Quinonez'e suikast! Silahlı saldırganlar öldürdü

EKVADOR'DA ARTAN SUÇ ORANLARI OHAL İLAN ETTİRDİ

Ekvador Devlet Başkanı Lasso artan suç oranı nedeniyle bu haftanın başlarında ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etmişti. Lasso devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Ekvador sokaklarında tek bir düşman var, uyuşturucu kaçakçılığı. Olağanüstü hal ilan ettiğimiz için silahlı kuvvetlerimiz ve polisimiz sokaklarda güçlü bir şekilde hissedilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Uyuşturucu kaçakçılığı arttıkça cinayet ve hırsızlık gibi suçların da arttığını vurgulayan Lasso, güvenlik güçlerini korumak için yeni bir birim de kurulduğunu belirtmişti. Lasso ayrıca, OHAL'in ilk etapta 60 gün süreyle yürürlükte kalacağını ifade etmişti.





Resmi rakamlara göre, ülkede bu yılın ilk 8 ayında işlenen cinayet sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat artmış durumda.



KENYALI ATLET DE BU AY İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop da geçtiğimiz günlerde evinde bıçaklanmıştı. Kenyalı atletin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.



Genç atlet Tirop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında 4. olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "kadınlar 10 bin metre" rekorunu kırmıştı.