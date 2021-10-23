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    Alec Baldwin, film çekimi sırasında silahını ateşledi! Görüntü yönetmeni can verdi...

    ABD’li aktör Alec Baldwin, film çekimi sırasında silahını ateşledi. Kurşunların isabet ettiği görüntü yönetmeni can verdi! Soruşturma sürerken, usta oyuncu serbest bırakıldı.

    Korku filmi
    Hollywood, dün korkunç bir ölümle sarsıldı! Olayın başrolünde, ABD'li aktör Alec Baldwin vardı! 63 yaşındaki oyuncu bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancasını çıkardı. Ancak silahtan çıkan mermiler nedeniyle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve film yönetmeni Joel Souza yaralandı! İkisi de hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Hutchins tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürerken, usta oyuncu serbest bırakıldı.



    ABD medyası ise Baldwin'e kumpas kurulduğunu ve silahının bilerek değiştirildiğini yazdı. Film setinde katil olan oyuncunun olay sonrası "Bana neden dolu silah verdiniz?" diye bağırdığı ortaya çıktı.


    Olayı gözyaşlarıyla anlattı


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    Haberler Dünya Alec Baldwin, film çekimi sırasında silahını ateşledi! Görüntü yönetmeni can verdi...
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