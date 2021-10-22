Tedarik krizi sonrası Almanya'ya büyüme şoku! Son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Almanya'da eylül ayında 55,5 olan bileşik PMI, ekimde 52 puan olarak tespit edildi. IHS Markit, ekim ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da eylülde 55,5 puan bileşik PMI, ekimde 52 puan olarak tespit edildi. Bu da Mart 2021'den beri en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 54 puana inmesi yönündeydi.