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    • Dünya
    • 23.10.2021 00:55
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    • 23.10.2021 01:12
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    Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'den açıklama geldi: Trajik bir kaza

    Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi 'Rust'ın çekimleri sırasında kaza sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü. Dünyada yankılanan oturan olayla ilgili Alec Baldwin'den açıklama geldi. Ölümle sonuçlanan olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Hollywood’u sarsan ölüm!

    Dünya film setinde yaşanan ölüm olayını konuşuyor.

    ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yeni filmi Rust'un çekimi sırasında kazayla 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.

    Olay, ABD'nin New Mexico eyaletinde bağımsız sinema filminin setinde yaşandı. Bölge polis şefi, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza vurulduğunu açıkladı.

    GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖLDÜ YÖNETMEN YARALANDI
    Kaza sonrası olay yerine helikopter gelirken, vurulan Hutchins ve Souza farklı hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hutchins'ten acı haber kısa süre sonra geldi. Doktarlar, görüntü yönetmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yönetmen Souza'nın tedavisi ise sürüyor.

        BALDWIN'IN TWEETİ GÜNDEME GELDİ
        Olay sonrası Alec Baldwin'in 2017 yılında sosyal medya hesabından "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" paylaştığı tweet gündeme geldi.

        BALDWIN: TRAJİK BİR KAZA
        Olay sonrası serbest bırakılan Alec Baldwin sessizliğini bozdu.

        Olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Dünya Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'den açıklama geldi: Trajik bir kaza
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