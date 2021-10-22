Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'den açıklama geldi: Trajik bir kaza

Dünya film setinde yaşanan ölüm olayını konuşuyor.
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yeni filmi Rust'un çekimi sırasında kazayla 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.
Olay, ABD'nin New Mexico eyaletinde bağımsız sinema filminin setinde yaşandı. Bölge polis şefi, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza vurulduğunu açıkladı.
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖLDÜ YÖNETMEN YARALANDI
Kaza sonrası olay yerine helikopter gelirken, vurulan Hutchins ve Souza farklı hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hutchins'ten acı haber kısa süre sonra geldi. Doktarlar, görüntü yönetmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yönetmen Souza'nın tedavisi ise sürüyor.