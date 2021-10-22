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    • Dünya
    • 22.10.2021 18:19
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    • 22.10.2021 18:59
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    BM'den Suriye açıklaması: Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmeleri hayal kırıklığıyla sonuçlandı

    Son dakika haberleri... BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.

    BM’den Suriye mesajı: Hayal kırıklığı

    Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu gerçekleşti.

    HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONUÇLANDI
    Toplantı sonrası konuşan ve negatif mesajlar veren BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.

    Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu." ifadelerine yer verdi.

    7. TUR TOPLANTILARI KASIMDA
    Öte yandan Komite'nin muhalifleri temsil eden eş başkanı Hadi el Bahra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye Anayasa Komitesi'nin bir sonraki turu, önümüzdeki ay yapılacak." dedi.

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