Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyareti dünya basınında: Fethederek ilerliyor

Al Jazeera kanalı Başkan Erdoğan'ın ziyaretini ele alan haberinde "Ruanda'nın en büyük kapalı spor salonu, Gana'daki ulusal cami, Somali'deki askeri üs, Etiyopya'daki 400 kilometrelik tren hattı ya da Cibuti'deki liman... Bunlar Türkiye'nin Afrika'daki sadece bazı yatırımları. Türkiye, alternatif bir güç olarak Afrika ile ilişkilerini derinleştiriyor" yorumunu yaptı.



Türkiye'nin Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'da Çin'in ardından en fazla yatırım yapan ülke olduğuna dikkat çekildi.