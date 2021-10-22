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    • Dünya
    • 22.10.2021 08:00
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    • 22.10.2021 08:29
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    Alec Baldwin film çekiminde kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

    Sanat dünyasını sarsan son dakika haberi... ABD'li ünlü film yıldızı Alec Baldwin, yeni filminin çekimi sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdü, yönetmeni de yaraladı. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.

    Ünlü oyuncu film çekiminde 2 kişiyi vurdu

    Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    ABD basınına yansıyan haberlere göre Baldwin, Rust filminde bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

    Ünlü oyuncu film çekiminde 2 kişiyi vurdu

    YÖNETMEN HASTANEDE
    Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

        KAZA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
        Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre, olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

        Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekimi işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

        BRANDON LEE DE AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ
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            Haberler Dünya Alec Baldwin film çekiminde kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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