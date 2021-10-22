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    • Dünya
    • 22.10.2021 21:11
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    • 22.10.2021 21:22
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    ABD Başkanı Biden canlı yayında değişik hareketler yaptı! Sosyal medyanın diline dolandı

    ABD Başkanı Joe Biden ilginç hareketlerine devam ediyor. İlerleyen yaşı ve sergilediği tuhaf hareketlerle gündeme gelen ABD Başkanı yine olay oldu. Katıldığı canlı yayında sorulara yanıt veren Biden'ın enteresan tavrı gözlerden kaçmadı.

    Biden canlı yayında değişik hareketler yaptı!

    ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

    DURDU KALDI

    Ancak canlı yayın sırasında bu önemli açıklamaların tümünün önüne geçen bir olay yaşandı. İzleyicilerin dikkatinden kaçamayan ve sayısız kullanıcı tarafından başta Twitter olmak üzere hemen tüm Sosyal Medya platformlarından paylaşılan videoda ABD Başkanı Joe Biden'ın sunucu Anderson Cooper'ın karşında ayakta durup soruları yanıtlarken yaptığı el hareketi tüm dünyada adeta şok etkisi yarattı.

    BIDEN NE YAPIYOR?

    ABD'li bir Twitter kullanıcısı Biden'ın canlı yayındaki videosunu hesabından paylaşıp "Biden ne yapıyor?" sorusunu sordu. Videoda sunucunun Biden'a soru sorarken ABD Başkanı'nın iki elini yumruk yaparak öne doğru getirdiği ve ellerini sürekli olarak sıkıp bıraktığı görülüyor.

        Bunların arasında en eğlenceli olanlarında birisi, bir Twitter kullanıcısının "Biden ne yapıyor?" sorusuna verdiği "En sevdiği arabayı kullanıyor" yorumu oldu. Bir diğer ilginç yorum da "Her zaman hazır kalabilmek için yumruklarını sıkıyor. O hazırlıklı, kendine güvenen bir lider. Her zaman böyle bir lider istememiş miydik?" oldu.
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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden canlı yayında değişik hareketler yaptı! Sosyal medyanın diline dolandı
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