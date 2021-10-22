ABD Başkanı Biden canlı yayında değişik hareketler yaptı! Sosyal medyanın diline dolandı

Bunların arasında en eğlenceli olanlarında birisi, bir Twitter kullanıcısının "Biden ne yapıyor?" sorusuna verdiği "En sevdiği arabayı kullanıyor" yorumu oldu. Bir diğer ilginç yorum da "Her zaman hazır kalabilmek için yumruklarını sıkıyor. O hazırlıklı, kendine güvenen bir lider. Her zaman böyle bir lider istememiş miydik?" oldu.