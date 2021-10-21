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    • Dünya
    • 21.10.2021 08:34
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    • 21.10.2021 08:34
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    Çin'de doğalgaz faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Son dakika haberi... Çin'in Liaoning eyaletinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada en az 3 kişinin öldüğü bildirilirken, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.

    Çin’de doğalgaz faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Çin'in Liaoning eyaletinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

    Yerel medyadaki haberlere göre, eyaletin başkenti Şınyang'daki bir restorandaki patlamada 30'dan fazla kişi de yaralandı.

    Sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından restoranın bulunduğu 3 katlı binada büyük hasar oluşurken çevredeki binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü.

    Patlamada en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

    Kurtarma çalışmaları için olay yerine 100'den fazla itfaiyeci sevk edildi.

    Patlamanın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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