ABD'nin Türkiye ve Rusya planı deşifre oldu! Hedef Yunanistan'ı "garnizon devlete" dönüştürmek

Çin'e karşı geliştirilmiş gerilim politikası çerçevesinde artık 6. filonun Akdeniz'de kalmasının gerekmediğini, Girit'teki Amerikan üslerinin tanker uçaklarının 6. filo görevi yapacağını savundu.
ABD'nin Dedeağaç'taki üslere ileride füze yerleştirme olasılığının olduğuna dikkati çeken Güzel, "ABD, Dedeağaç üslerine füze yerleştirerek Karadeniz'de azalan deniz gücünü kapatmaya çalışıyor olabilir. Her ne kadar bu anlaşma Türkiye'ye karşı değilmiş gibi görünüyor olsa da bir taşla iki kuş vurma politikası şeklinde de yorumlamak lazım. Fakat bu anlaşmanın kesinlikle birinci hedefi Türkiye değil."
Güzel, zayıf bir ülke olmasından dolayı, ABD'nin Yunanistan'ı Türkiye, Rusya ve Çin'e karşı "lejyoner bir devlet" olarak kullandığı yorumunu yaptı.
"ABD HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'IN ÇATIŞMASINI İSTEMEZ, BUNA İZİN DE VERMEZ"
Prof. Dr. Bilal Sambur da ABD ile Yunanistan, Yunanistan ile Fransa arasında yapılan güvenlik ve savunma anlaşmalarını birbirinden bağımsız düşünmemek gerektiğine dikkati çekti.
ABD'nin Yunanistan ile imzaladığı savunma anlaşmasının, Yunanistan'a bir üstünlük sağlamasının söz konusu olmadığını dile getiren Sambur, "ABD, benzer projeleri Bulgaristan, Romanya ile de hayata geçirmek için birtakım adımlar attı. ABD, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya üçlüsünü Rusya, Çin hegemonyasına karşı Avrupa'nın birliğini, Akdeniz'in güvenliğini, Körfez ve Arap dünyası ile olan ilişkileri sağlayan bir hat olarak görüyor." dedi.
Sambur, "ABD, Yunanistan ile bu anlaşmayı Türkiye'ye karşı yapıyor." yorumunun çok abartılı bulduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Unutmayalım ki Türkiye hala ABD müttefiki bir ülke ve hala NATO'da birlikteler. Türkiye'nin F-16 talebine karşı ret edici bir tutum takınmadı. Ben, ABD'nin ne Türkiye'den ne de Yunanistan'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, 6 mil gibi sorunları NATO içinde çözmeye veya gerilimi düşürmeye yönelik politikasını devam ettireceği kanaatindeyim. ABD hiçbir zaman Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmasını istemez, buna izin de vermez."
"ABD YUNANİSTAN'I GARNİZON BİR DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR"
Doç. Dr. Deniz Tansi, Yunanistan'ın ABD tarafından silahlandırılarak bir "garnizon devletine" dönüştürüldüğünü söyledi.
ABD'li yetkililerin, Türkiye'nin hedef olmadığını söylemelerine rağmen Selanik/Girit hattındaki silahlanmanın müttefiklik anlayışına ters düştüğünü ifade eden Tansi, bu durumun Türkiye'yi silahlanmada yeni arayışlara yönelteceğini kaydetti.
Türkiye'nin hava savunma ve hava taarruz güncellemesini gerçekleştireceğini belirten Tansi, şöyle konuştu:
"Müttefikimiz ABD, Patriot ve F-35 siyaseti ile stratejik anlamda bizi kilitliyor. Fransa, Yunanistan ile yaptığı anlaşma ile AB içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ve tek nükleer güç olarak, Afrika ve Akdeniz'deki emperyal gücünü tazelemek istiyor. Yunanistan burada araç, üstelik Doğu Akdeniz gücü de değil. Pasifik'teki hayal kırıklığını Fransa, Akdeniz'de telafi etmeye çalışıyor. ABD, Yunanistan'ı Selanik'ten Girit'e silahlandırarak, Yunanistan'ı bir garnizon devletine dönüştürüyor. Hedef, kutuplardan Tartus'a dikey deniz stratejisi ile uzanan Rusya'yı çevrelemek ya da Çin'in İpek Yolu'nu kontrol altına almak olabilir."