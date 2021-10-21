ABD'nin Türkiye ve Rusya planı deşifre oldu! Hedef Yunanistan'ı "garnizon devlete" dönüştürmek

Atun, ABD-Yunanistan arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının asıl hedefinin, Yunanistan'ın yanında yer alıp Türkiye'ye karşı savaşmak değil, olası bir savaşa mani olabilme amacı taşıdığını savundu.

Dünya üzerindeki petrol rezervlerinin yüzde 60'ını yöneten ABD'nin, Doğu Akdeniz'de var olan doğalgaz ve petrol yataklarını "Türkiye'ye kaptırmak" istemediğini vurgulayan Atun, şöyle devam etti:

"ABD'nin bölgeye yerleşmek istemesindeki en büyük neden, varlığı artık belli olmuş ve çıkarılmayı bekleyen enerji kaynaklarını tamamen kendisinin yönetmek istemesi ve Türkiye'nin bu kaynaklara sahip olarak güçlenmesini önlemektir. Türkiye'nin, ABD'den ve Batı dünyasından bağımsız hale gelmesi, uzun vadede ABD'nin ve Batı dünyasının Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki etkinliğini ve yaptırım gücünü azaltacağı gerçeğinden hareketle, ABD bunu önlemenin çözümünü bölgeye müdahale etmekte görmektedir."

"YUNANİSTAN, GİRİT'TEN BAŞLAYARAK DEDEAĞAÇ'A KADAR HER TARAFI ABD ÜSLERİYLE DOLDURDU"

Prof. Dr. Ünal, ABD'nin, Yunanistan ile Savunma İş Birliği Anlaşması'nı 5 yıllığına yenilediğini, Yunan basını ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in verdiği mektubu, "Türkiye'ye karşı ABD'nin desteğini aldık." şeklinde abartarak yorumladığını söyledi.

Anlaşma mektubunun içeriğindeki bazı bölümlerin yoruma açık olduğunu belirten Ünal, "Bu anlaşma ABD ile Yunanistan arasında yapılmış yeni bir anlaşma değil. Bizim de ABD ile uzun yıllara dayanan bu tür anlaşmalarımız, iş birliklerimiz var. Moda tabirle bu anlaşma bir tık üste taşıdı diyebiliriz. Anlaşmada doğrudan Türkiye'yi hedef alan cümleler oldukça esnek tutulmuş. Ancak şu anda 'Bu anlaşmaya neden ihtiyaç duyuluyor?' sorusu Türkiye'yi doğal olarak rahatsız ediyor." dedi.