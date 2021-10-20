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    • Dünya
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    • 20.10.2021 10:37
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    Suriye'de Esed pazar yerine saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.

    AA
    Esed pazar yerine saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı.

    Esed pazar yerine saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    AA muhabirinin ilçedeki hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.

    Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti.

    İDLİB'DEKİ DURUM
    Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

    Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam etti ve 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

        Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

        2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
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