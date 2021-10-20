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    • Dünya
    • 20.10.2021 15:41
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    • 20.10.2021 15:48
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den koronavirüs kararı! 1 hafta boyunca...

    Son dakika haberi... AFP'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'daki koronavirüs enfeksiyonlarını engellemek için bir haftalık ücretli tatil emri verdi. Öte yandan Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

    Putin’den koronavirüs kararı! 1 hafta boyunca...

    Son dönemde üst üste vaka ve ölüm rekorları ile adından söz ettiren Rusya salgın ile mücadele için radikal bir karar aldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin virüs Kovid-19 enfeksiyonlarını durdurmak için 30 Ekim'den başlayarak ülke çapında bir haftalık ücretli tatil talimatı verdi.

    Yetkililerle televizyonda yayınlanan bir toplantıda Putin, hükümetin "ülke genelinde 30 Ekim ile 7 Kasım arasında çalışmama günleri ilan etme" önerisini desteklediğini belirtti.

    Putin konu ile ilgili açıklamasında bir kez daha 'mutlaka aşı olun' çağrısını yineledi.

    RUSYA'DA GÜNLÜK COVİD-19 CAN KAYBINDA YENİ REKOR
    Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.



    Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle bin 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.



        Başkent Moskova'da son 24 saatte 76 can kaybı kayıtlara geçerken, onu 62 ölüm ile ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg izledi. Nizhny Novgorod bölgesinde 40, Krasnodar'da 39, Sverdlovsk bölgesinde, Başkurdistan'da ise 37 ölüm yaşandı. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 226 bin 353'e ulaştı. Son 24 saatte 34 bin 73 yeni vaka tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 94 bin 825'e yükseldi.



        Rusya'da son 24 saatte korona virüsten iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 231 artarak 7 milyon 65 bin 712'ye ulaştı. Nüfusun yalnızca yüzde 31.7'si korona virüse karşı tam olarak aşılanırken, kamuoyu yoklamaları nüfusun yarısından fazlasının aşı olmayı planlamadığını gösteriyor.

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