Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den koronavirüs kararı! 1 hafta boyunca...

Son dönemde üst üste vaka ve ölüm rekorları ile adından söz ettiren Rusya salgın ile mücadele için radikal bir karar aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin virüs Kovid-19 enfeksiyonlarını durdurmak için 30 Ekim'den başlayarak ülke çapında bir haftalık ücretli tatil talimatı verdi.
Yetkililerle televizyonda yayınlanan bir toplantıda Putin, hükümetin "ülke genelinde 30 Ekim ile 7 Kasım arasında çalışmama günleri ilan etme" önerisini desteklediğini belirtti.
Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle bin 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.