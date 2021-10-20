Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den koronavirüs kararı! 1 hafta boyunca...





Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle bin 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.