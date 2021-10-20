Pentagon'dan Afganistan tahliyesine ilişkin çarpıcı açıklama: Yarısı çocuk

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkeden tahliye edilerek ABD'ye getirilen Afganların durumu çarpıcı gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Taliban'ın ülkede yönetimi ele almasından sonra çok az eşyayla ülkelerini terk eden Afganların, ABD'de 8 askeri üsteki barakalarda tutulduğu kaydedilerek, Wisconsin'deki Fort McCoy askeri kampında 12 bin 600 Afgan'ın bulunduğuna, bunların yarısının kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekildi.
PENTAGON GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLADI
The Wall Street Journal tarafından ulaşılan verilere göre, ABD askeri üslerine tahliye edilenlerin yaklaşık %22'si kadın yetişkinler ve %34'ü yetişkin erkeklerden oluşuyor.
Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde tahliye edilenler arasında refakatsiz yüzlerce çocuk vardı ve durum buradaki üs yetkilileri ve gönüllüler için bir sorun teşkil ediyordu.
Pentagon yetkililerinden de, Ağustos ayında ABD'nin Kabil havaalanından çıkışı sırasında tahliye edilen 124.000 kişinin dökümünün verilmesi istendi.
Açıklamaya göre, bu toplamın %85'i yani 105.400'ü Afgan'dı. Birleşmiş Milletler demografik istatistiklerine göre, Afganistan nüfusunun %41'i 14 yaşın altında.