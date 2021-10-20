Pentagon'dan Afganistan tahliyesine ilişkin çarpıcı açıklama: Yarısı çocuk

ASKERİ ÜSLERDE 53 BİN AFGAN BULUNUYOR

ABD'deki askeri üslerde kalan Afganların sayısının 53 bin civarında olduğu biliniyor.

Üslerde bekleyen Afganların, giyim ve ihtiyaç malzemesi bağışlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri, bu kişilerin vakitlerini gönüllülerden aldıkları dil dersleriyle geçirdikleri ve bir an önce topluma karışmayı istedikleri kaydedilmişti.

Afganların ev ve iş bulma imkanlarının da yetkililer tarafından dikkate alınmaya çalışıldığı kaydediliyor. Kongre, 30 Eylül'de Afgan mültecilerin ülkeye yerleştirilmesi için 6,3 milyar dolar bütçeyi de içeren kısa vadeli harcama tasarısını onaylamıştı.

