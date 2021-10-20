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    • Dünya
    • 20.10.2021 15:13
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    • 20.10.2021 15:21
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    Pentagon'dan Afganistan tahliyesine ilişkin çarpıcı açıklama: Yarısı çocuk

    ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam on binlerce kişiyi ülkeden çıkardı. Pentagon yetkililerinden, Ağustos ayında ABD'nin Kabil havaalanından aceleyle çıkışı sırasında tahliye edilen 124.000 kişinin dökümünün verilmesi istendi. Pentagon, ABD'ye getirilen ve askeri tesislerde yaşayan 53.000 Afgan'ın yarısına yakınının çocuklardan oluştuğunu söyledi.

    Pentagon’dan çarpıcı açıklama: Yarısı çocuk

    ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkeden tahliye edilerek ABD'ye getirilen Afganların durumu çarpıcı gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Taliban'ın ülkede yönetimi ele almasından sonra çok az eşyayla ülkelerini terk eden Afganların, ABD'de 8 askeri üsteki barakalarda tutulduğu kaydedilerek, Wisconsin'deki Fort McCoy askeri kampında 12 bin 600 Afgan'ın bulunduğuna, bunların yarısının kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekildi.



    PENTAGON GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLADI
    The Wall Street Journal tarafından ulaşılan verilere göre, ABD askeri üslerine tahliye edilenlerin yaklaşık %22'si kadın yetişkinler ve %34'ü yetişkin erkeklerden oluşuyor.

    Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde tahliye edilenler arasında refakatsiz yüzlerce çocuk vardı ve durum buradaki üs yetkilileri ve gönüllüler için bir sorun teşkil ediyordu.

    Pentagon yetkililerinden de, Ağustos ayında ABD'nin Kabil havaalanından çıkışı sırasında tahliye edilen 124.000 kişinin dökümünün verilmesi istendi.

    Açıklamaya göre, bu toplamın %85'i yani 105.400'ü Afgan'dı. Birleşmiş Milletler demografik istatistiklerine göre, Afganistan nüfusunun %41'i 14 yaşın altında.

        ABD'li yetkililer, tahliye edilenlerin aylarca ABD askeri tesislerinde kalmasının beklendiğini söyledi, çünkü kızamık korkusu ve ülke çapında bir konut sıkıntısının ardından Afganların yeniden yerleştirilmesinin oldukça uzun sürmesi bekleniyor.

        ABD'li yetkililer, yaklaşık 6.000 kişinin Amerikan topluluklarına yerleştirildiğini söyledi. ABD ordusu, tahliye edilen Afganları barındırmak için ne kadar harcadığını ise açıklamadı.

        ASKERİ ÜSLERDE 53 BİN AFGAN BULUNUYOR
        ABD'deki askeri üslerde kalan Afganların sayısının 53 bin civarında olduğu biliniyor.

        Üslerde bekleyen Afganların, giyim ve ihtiyaç malzemesi bağışlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri, bu kişilerin vakitlerini gönüllülerden aldıkları dil dersleriyle geçirdikleri ve bir an önce topluma karışmayı istedikleri kaydedilmişti.

        Afganların ev ve iş bulma imkanlarının da yetkililer tarafından dikkate alınmaya çalışıldığı kaydediliyor. Kongre, 30 Eylül'de Afgan mültecilerin ülkeye yerleştirilmesi için 6,3 milyar dolar bütçeyi de içeren kısa vadeli harcama tasarısını onaylamıştı.

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        Pentagon’dan çarpıcı açıklama: Yarısı çocuk
        Haberler Dünya Pentagon'dan Afganistan tahliyesine ilişkin çarpıcı açıklama: Yarısı çocuk
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