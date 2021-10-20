New York Belediyesi'nde flaş karar! Aşı zorunluluğu getirilecek

AŞILANANLA 500 DOLAR EK ÖDEME

Kovid-19'un henüz bitmediğini ve New York'un tam olarak normale dönmediğini hatırlayan Blasio, amaçlarının Belediye çalışanlarının tamamının aşı yaptırmalarını sağlamak olduğunu ve teşvik için "1 Kasım'a kadar aşı olanların banka hesaplarına 500 dolar bonus ödemesi" yapacaklarını duyurdu.