Fransa'da tehlike çanları! Kıtlık manşetleri atılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, küresel ekonomiyi yerle bir etti. Türkiye bu süreci en az hasarla atlatırken, 2020'yi pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi oldu. Türkiye yine büyümeyle başladığı 2021 yılında ilk çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21.7 oranında büyüdü.

DÜNYA KRİZE GİRDİ

2021 yılıyla birlikte ve özellikle ikinci yarısından itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyada enerji ve tedarik krizi başladı.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde market rafları boş kalırken, benzin bulunamadı. Enerji kriziyle başlayan süreç tüm fiyatları yukarı çekti. Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatları yüzde 150 artarken, emtia fiyatları katlandı.