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    • Dünya
    • 20.10.2021 18:06
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    • 20.10.2021 18:07
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    Fransa'da tehlike çanları! Kıtlık manşetleri atılıyor

    Avrupa'nın her yerini saran ekonomik kriz Fransa'nın kapısını da çaldı. İngiltere ve Almanya'da başlayan daha sonra yayılan kriz Avrupalıları korkutmaya başladı. Son olarak Fransa'da yaşanan kıtlık gazetelerin manşetlerine yansıdı.

    Fransa’da tehlike çanları!

    Avrupa krizlerle mücadele ediyor. Avrupa'daki enerji ve akaryakıt krizinin vurduğu ülkelerden biri olan Fransa'da manşetlerden "Kıtlık" uyarıları yapılmaya başlandı.

    FRANSA DA ZORDA

    Avrupa'yı saran kriz batı gazetelerinden manşetlerden düşmüyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'da baş gösteren ekonomik zorluklar Avrupalıları korkutuyor. Zor günlerden geçen Avrupa ülkelerinden Fransa'da kıtlık manşetlere taşındı. Ülkede boşalan raflar ve alım gücünün düşmesi medya kuruluşlarında manşetten verildi.

    MİLLİ GELİR AZALDI

    Ülkede geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düştü. Le Figaro gazetesi ülkede 1980 yılından sonra azalan milli geliri gündeme aldı. Tedarik zincirinin zarar gördüğü Fransa'da gıda ürünlerinde artan fiyatlar ve iklim kaynaklı kıtlık endişesi büyüyor.

        Liberation gazetesi ise "Kıtlık" manşetiyle haberleştirdiği dosyasında sektörde stokların tükenmeye başladığını vurguladı.

        Fransız Le Figaro gazetesi ise alım gücüne değinerek satın alma gücünün seçim kampanyasını sarstığını yazdı. Gazete halkın öfkesinin arttığını belirtti.

        Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, küresel ekonomiyi yerle bir etti. Türkiye bu süreci en az hasarla atlatırken, 2020'yi pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi oldu. Türkiye yine büyümeyle başladığı 2021 yılında ilk çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21.7 oranında büyüdü.

        DÜNYA KRİZE GİRDİ
        2021 yılıyla birlikte ve özellikle ikinci yarısından itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyada enerji ve tedarik krizi başladı.

        İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde market rafları boş kalırken, benzin bulunamadı. Enerji kriziyle başlayan süreç tüm fiyatları yukarı çekti. Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatları yüzde 150 artarken, emtia fiyatları katlandı.
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        Fransa’da tehlike çanları!
        Haberler Dünya Fransa'da tehlike çanları! Kıtlık manşetleri atılıyor
            SON DAKİKA