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    • Dünya
    • 19.10.2021 13:27
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    • 19.10.2021 13:43
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    Rus medyası Vladimir Putin'e bacaklarını uzatan Hadley Gamble'yi suçladı: Dikkatini dağıttı

    Rusya Enerji Haftası Forumu’nu yöneten ABD’li CNBC sunucusu Hadley Gamble Rus medyası tarafından hedef tahtasına konuldu. Gamble’ın bacaklarını Putin’e doğru uzatarak dikkat dağıttığı ifade edildi. Putin ile Gamble arasında bir soru yüzünden çıkan tartışmada Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunmuştu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz günlerde katıldığı Rusya Enerji Haftası Forumu, dünya kamuoyununda konuşulmaya devam ediyor.

    Oturumu yöneten Amerikalı CNBC sunucusu Hadley Gamble ile bir soru yüzünden diyalog tartışmasına giren Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunup, Rus Lider'e eleştiriler getirmişti.

    RUSLAR AMERİKALI SUNUCUYU SUÇLADI
    Rusya ise oturumu yöneten Hadley Gamble'ı hedef aldı.

        Rus medyası, Hadley Gamble'ı Putin'in dikkatini dağıtmakla suçlayarak Amerikalı sunucunun bacaklarıyla Putin'i gafil avlamak için girişimde bulunduğunu iddia etti.

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        Rus medyası Putin’e bacaklarını uzatan Gamble’yi suçladı
        Haberler Dünya Rus medyası Vladimir Putin'e bacaklarını uzatan Hadley Gamble'yi suçladı: Dikkatini dağıttı
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