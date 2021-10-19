Rus medyası Vladimir Putin'e bacaklarını uzatan Hadley Gamble'yi suçladı: Dikkatini dağıttı

Oturumu yöneten Amerikalı CNBC sunucusu Hadley Gamble ile bir soru yüzünden diyalog tartışmasına giren Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunup, Rus Lider'e eleştiriler getirmişti.