

DEMOKRASİ İLERİ HEDEFMİŞ:

Başka bir ülkede demokrasi yaratmak için savaşa girmek oldukça ileri bir hedefmiş. ABD dahil hiçbir üye Afganistan'ı hayati nitelikte ulusal çıkarı olarak görmedi. Öyle görmeyince de Taliban kalkışmasıyla mücadeleyi sürdürmenin mümkün olmadığı görüldü.

ÇIKIŞIN ZORLUĞU HESAPLANAMADI:

Misyonumuz zaman içinde 140 bini buldu. Misyonun çerçevesi böyle genişleyince, ülkeden çıkışın daha da zor olacağını hesaplayamadık. Irak'ta ise bundan ders aldık.