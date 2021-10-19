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    • Dünya
    • 19.10.2021 09:01
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    • 19.10.2021 09:01
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    Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 6 ölü

    Meksika'nın orta kesiminde, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi. Meksika'nın en güçlü ve en şiddet yanlısı suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.

    AA
    Uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 6 ölü

    Meksika'nın orta kesiminde, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

    Meksika basınında çıkan habere göre, Michoacan eyaletine bağlı Morelia kentinde, rakip organize suç örgütleri, bar çıkışında silahla çatıştı.

    Çıkan çatışmada, 6 çete üyesi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Olay yerinde çok sayıda polis ekibinin gelmesi üzerine çete üyeleri kaçtı.

    Michoacan Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Meksika'nın en güçlü ve en şiddet yanlısı suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.

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