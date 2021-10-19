Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler

Türkiye'nin bir zamanlar Afrika ile ilişkilerini ekonomik boyutuyla ele aldığını ancak mevcut durumda bu ilişkilerin güvenlik konularını da kapsadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin Angola ziyaretindeki hedefin ticaret hacmini 176 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmak olduğu aktarıldı.

Haberde, Angola'nın ayrıca Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hedefleri için güvenebileceği bölgesel güç olduğu vurgulandı.

TİCARET HACMİ 4 MİLYAR DOLARDAN 26 MİLYAR DOLARA

Erdoğan'ın Nijerya ve Togo ziyaretlerinde Türkiye'nin bu ülkelere SİHA satabileceği ifade edilen haberde, Erdoğan'ın Togo'ya gerçekleştireceği ziyarette Burkina Faso ve Liberya'nın liderleriyle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye ile Nijer'in Temmuz 2020'de savunma alanında anlaşma imzaladığı belirtilen haberde, Libya'nın Türkiye'nin Afrika'daki en görünür başarısı olduğu vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin 20 yılda Afrika'daki büyükelçilik sayısını 9'dan 43'e çıkardığını ve ticaret hacmini 4 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselttiğine dikkat çekildi.

"BATILI EMSALLERİNDEN DAHA UCUZ VE ÇİNLİLERDEN DAHA KALİTELİLER"

Fransız devlet radyosu RFI'nin haberinde de Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret ederek Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, ekonominin Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığının yönlerinden biri olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 20 yılda Afrika ile ticaret hacminin Le Monde gazetesinden farklı olarak 5 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkardığı ifade edilen haberde, Erdoğan'ın 30 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini ve Türkiye'nin kıtada 43 büyükelçiliği bulunduğunu aktardı.