Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları! Sürücüler Çekya’daki benzin istasyonlarına yönlendiriliyor





SADECE ARAÇ DEPOLARINI DEĞİL, BİDONLARI DA DOLDURUYORLAR

Almanya'daki yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Çekya'ya gelen Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonlara da akaryakıt dolduruyor. Sınır kasabalarında bulunan restoranlarında da yoğunluk yaşanırken, bu artışın yüzde 30'a yaklaştığı belirtiliyor.

Çekya'daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın alması dikkat çekiyor.