Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları! Sürücüler Çekya’daki benzin istasyonlarına yönlendiriliyor

Uzun kuyrukların oluştuğu Çek akaryakıt istasyonlarında bir sürücünün yakıtı alıp, kasada ödeme yapması toplamda 40 dakika sürüyor. Almanya şoförler organizasyonu olan Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.555 euro (yaklaşık 16.90 Türk lirası) olduğu kaydedildi.
Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Dresden kentinde bir litre 95 oktan benzin 1.779 euroya (yaklaşık 19.33 Türk lirası ) satılırken, Dresden'den yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya'nın Chlumec kasabasındaki benzin istasyonlarında ise aynı benzinin bir litresi 1,34 euroya (yaklaşık 14.56 Türk lirası) satılıyor. Litre başına 44 cent euro (yaklaşık 4.77 Türk lirası) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 (yaklaşık 217 Türk lirası) ila 30 euro (326 Türk lirası) arasında değişen önemli bir tasarruf sağlıyor.