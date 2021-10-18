Pentagon'daki istifa sonrası ABD'ye bir şok daha! Çin'den hipersonik füze hamlesi

Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 5 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.
Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli endişelendiriyor. Silahlanma yarışı yeniden hız kazanırken dünya Çin'den gelen haberin şokunu yaşıyor. İngiliz Financial Times gazetesi (FT), Çin'in hipersonik füze denediğini duyurdu.
Test hakkında bilgi sahibi beş kaynağa dayandırılan habere göre Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı.
Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya'ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.
Çin basını bu füzenin dünya üzerinde herhangi bir noktayı vurabilecek menzile sahip olduğunu sayfalarına taşıdı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise söz konusu füze içim 'ABD füzesavar savunmasını işe yaramaz hale getirecek' iddiasında bulundu.