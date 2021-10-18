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    • 18.10.2021 10:02
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    Netflix dizisi Squid Game çocukları ölüme mi sürüklüyor? İngiltere’de öğretmenler aileleri uyardı

    Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de yetişkinler çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığı belirtildi. İngiltere’de öğretmenler çocukların Squid Game dizisini izlememeleri için aileleri uyardı. Televizyon, tablet, akıllı telefon gibi cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. Güney Kore yapımı diziye konu olan kaybedenin öldürüldüğü çocuk oyunlarının, İspanya'da bazı okullarda öğrenciler tarafından oynandığı ve şiddet eğilimlerinin arttığı bildirilmişti.

    Squid Game çocukları ölüme mi sürüklüyor?

    İngiltere'de öğretmenler, en küçükleri 6 yaşında olmak üzere çocukların Netflix dizisi Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu. Ülke genelindeki okullarda görevli öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.



    Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor. İngiltere'de bir başöğretmen, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti. Netflix'in 90 ülkede en çok izlenen yapımı olan dizi, şiddet, cinsellik ve intihar bağlantılı içeriğinden dolayı 15 yaş altına uygun olmadığı uyarısıyla yayınlanıyor. Ancak birçok uzman, dizinin 15 yaşındakiler için de uygun olmadığı görüşünde.

    İSPANYA DA UYARMIŞTI
    Dizi ve film platformu Netflix'in dünya çapında izlenen dizisi "Kalamar Oyunu" (Squid Game), çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle İspanya'da tartışma konusu oldu.

    Güney Kore yapımı diziye konu olan kaybedenin öldürüldüğü çocuk oyunlarının, İspanya'da bazı okullarda öğrenciler tarafından oynandığı ve şiddet eğilimlerinin arttığı bildirildi.

    Dizinin 16 yaş altına yasak olmasına rağmen küçük yaştaki çocuklar tarafından da bilindiği ve bazı okullarda öğrencilerin bu oyunları oynamaya başladığını duyuran Madrid'deki bazı okul müdürleri, velileri uyaran yazılar göndermeye başladı.

        İspanyol basınında yer alan haberlerde, velilere "Bu dizide iletilen değerler ve görüntüler, gelişim aşamasında olan anaokulu ve ilköğretim okullarındaki çocuklara ciddi şekilde zarar verebilir." uyarısı yapıldığı kaydedildi.

        Psikologlar da bu tür dizilerin çocuklarda şiddeti normal gibi gösteren bazı önemli psikolojik sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

        Kısa zamanda Netflix'in en çok izlenen dizisi olan "Kalamar Oyunu", İspanya'ya benzer şekilde Belçika ve İngiltere'de de tartışılıyor.

        Belçika'da bazı okullar, dizideki oyunların şiddet içerikli bir şekilde okul bahçelerinde oynandığına ilişkin uyarılar yaparken İngiltere'de de polis, çocuklar arasında sosyal paylaşım sitelerinde benzer oyunların oynanmasına ilişkin mesajlar yayıldığının tespit edildiğini duyurdu.

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