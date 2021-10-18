Netflix dizisi Squid Game çocukları ölüme mi sürüklüyor? İngiltere’de öğretmenler aileleri uyardı

Kısa zamanda Netflix'in en çok izlenen dizisi olan "Kalamar Oyunu", İspanya'ya benzer şekilde Belçika ve İngiltere'de de tartışılıyor.

Belçika'da bazı okullar, dizideki oyunların şiddet içerikli bir şekilde okul bahçelerinde oynandığına ilişkin uyarılar yaparken İngiltere'de de polis, çocuklar arasında sosyal paylaşım sitelerinde benzer oyunların oynanmasına ilişkin mesajlar yayıldığının tespit edildiğini duyurdu.