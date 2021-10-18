Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.10.2021 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2021 16:10
    ABONE OL

    Katar ile Azerbaycan arasında vize uygulaması kaldırıldı

    Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Azerbaycan ziyaretinde iki ülke arasında "Pasaport Hamillerine Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma" imzalandı.

    Katar ile Azerbaycan arasında vize uygulaması kaldırıldı

    Al Sani, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bakanlar, ikili iş birliği gündeminin yanı sıra bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Bakanlar, ekonomi, ticaret, karşılıklı yatırım, alternatif enerji, ulaşım, turizm ve diğer alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesi ve mevcut potansiyelin kullanılması konularını ele aldı.

    Görüşme sonrasında Bayramov ve Al Sani, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Pasaport Hamillerine Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma"ya imza attı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Özdemir Bayraktar’ın ilham kaynağını açıkladı
    Haberler Dünya Katar ile Azerbaycan arasında vize uygulaması kaldırıldı
        SON DAKİKA