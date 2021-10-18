



Olayları takip eden biri kadın 2 Filistinli gazeteci de İsrail polisince gözaltına alındı.

SESSİZ İBADETİN SUÇ SAYILMAYACAĞI KARARI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerin Şam Kapısı'nda polise taş ve şişe attığı iddia edilirken, 3 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.