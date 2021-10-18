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    • Dünya
    • 18.10.2021 19:07
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    • 18.10.2021 19:09
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    İsrail’in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor! Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinliler darp edildi

    Terör devleti İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te biri kadın 2 gazeteciyi gözaltına aldı. Polis bir çocuğun da aralarında bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti.

    İsrail’in Kudüs’teki şiddeti devam ediyor

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı çevresinde İsrail polisiyle Filistinler arasında gerginlik yaşandı.



    İsrail polisi Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullanırken 10 yaşında bir çocuk ile bir kızın da aralarında bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti.



    Olayları takip eden biri kadın 2 Filistinli gazeteci de İsrail polisince gözaltına alındı.

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    Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerin Şam Kapısı'nda polise taş ve şişe attığı iddia edilirken, 3 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.
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        Haberler Dünya İsrail’in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor! Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinliler darp edildi
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