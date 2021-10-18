Fransız gazetesi Le Monde'den çarpıcı Macron analizi: Mağrip’te Türkiye takıntısı

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre, Le Monde internet sitesinde yer alan "Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye garip takıntısı" başlıklı makalede, "Macron, Erdoğan'a çok fazla odaklanarak, Mağrip'teki Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin, daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiğini unutuyor" denildi. Mağrip günümüzde Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra'yı içeren bölge olarak niteleniyor.





MAĞRİP'TEKİ ASIL TEHLİKELERİ GÖRMEME HATASI

Orta Doğu uzmanı tarihçi Jean Pierre Filiu imzalı makalede, Macron'un Paris ve Cezayir arasında gerginlik yaratan "Türkler tarafından taşınan dezenformasyon ve propagandayla Cezayir iktidarının tarihi yeniden yazdığı, Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir halkı olduğundan söz edilemeyeceği ve Cezayirliler'in Osmanlı sömürgesini unutarak, yalnızca Fransa'ya saldırdığı" sözlerine atıfta bulunuldu. Milliyet'in haberine göre makalede, Macron'un Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebounne ile Ankara arasındaki yakın ilişkiden endişe duymasının "meşru olabileceği" ancak "Mağrip'teki asıl tehlikeleri görmeme hatasına düştüğü" belirtildi.

Makalede, Cezayir yönetiminin askeri alanda en büyük müttefikinin Rusya olduğuna da dikkat çekildi.