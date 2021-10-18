BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin açıkladı: Üçüncü doz koronavirüsün bulaşmasını durduracak mı?

Kanser için bir aşı olup olmayacağı sorusuna ise Uğur Şahin verdiği yanıtla sevindirdi.



Şahin "Kansere karşı bir tedavi, aşı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden 20 yılı aşkın bir süredir kök hücrelerle bu teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Bu arada mRNA teknolojisinin prensipte çalıştığını gösteren veriler ürettik. Daha dört yıl önce, örneğin melanom hastalarında yapılan klinik deneylerde aktivite gördüğümüzü yayınlamıştık. Ve şimdi yüzlerce hastayla denemelere başladık ve önümüzdeki yıl ve 2023'te bu denemelerin sonuçlarını alacağız. Eğer olumlularsa, o zaman bu denemeler iki, üç, dört yıl içinde aşı onayı alabiliriz.