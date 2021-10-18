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    • Dünya
    • 18.10.2021 10:48
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    • 18.10.2021 10:48
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    BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin açıkladı: Üçüncü doz koronavirüsün bulaşmasını durduracak mı?

    mRNA teknolojisi kullanarak koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, ödül almak için gittikleri Yunanistan'da yerel basının sorularını yanıtladı. Şahin üçüncü dozun önemine ilişkin "3. dozun önemine inanıyoruz. Üçüncü doz olmadan enfeksiyonlar devam edecektir. Sadece ikinci doz ile ciddi enfeksiyon oranının çok düşük olduğunu biliyoruz. Ve böylece ikinci doz ciddi hastalıklara karşı korur, ancak yalnızca üçüncü doz enfeksiyon olmamasını sağlar" dedi.

    3. doz koronayı bitirecek mi?

    Kathimerini'ye konuşan ikiliden Uğur Şahin aşıların kalıcılık süresine ilişkin soruya "Delta varyantı şu anda baskın tür. Laboratuvar deneylerinden, aşımızın bu varyantı da etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Bu koruma ne kadar sürecek, göreceğiz. Ancak ilk dozdan sonraki antikor titreleri çok yüksek ve bunun önümüzdeki bahara kadar yeterli olacağından eminiz. Ardından antikor titrelerine bakmalı ve yeni varyantların gelip gelmediğini görmeliyiz. Şu anda, aşılanmış kişilerin güvende olacağından çok eminiz." dedi.


    Şahin üçüncü dozun önemine ilişkin ise "3. dozun önemine inanıyoruz. Üçüncü doz olmadan enfeksiyonlar devam edecektir. Sadece ikinci doz ile ciddi enfeksiyon oranının çok düşük olduğunu biliyoruz. Ve böylece ikinci doz ciddi hastalıklara karşı korur, ancak yalnızca üçüncü doz enfeksiyon olmamasını sağlar" dedi.

    Aşı olmayı reddedenlere yanıtı sorulan Özlem Türeci ise "Bir şey söylemek bize düşmez. İnsanların aşı olmak istememe nedenleri çok çeşitli olabilir. Bizim işimiz, insanların aşının ne anlama geldiğini, bu aşının ne anlama geldiğini ve daha geniş nüfus için aşılanmamanın ne anlama geldiğini anlamalarına ve ölçmelerine yardımcı olan verilerin üretilmesini sağlamaktır. Biz de klinik deneyler yaparak, veri üreterek ve insanları bilgilendirerek işimizi yapıyoruz" dedi.

        Kanser için bir aşı olup olmayacağı sorusuna ise Uğur Şahin verdiği yanıtla sevindirdi.

        Şahin "Kansere karşı bir tedavi, aşı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden 20 yılı aşkın bir süredir kök hücrelerle bu teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Bu arada mRNA teknolojisinin prensipte çalıştığını gösteren veriler ürettik. Daha dört yıl önce, örneğin melanom hastalarında yapılan klinik deneylerde aktivite gördüğümüzü yayınlamıştık. Ve şimdi yüzlerce hastayla denemelere başladık ve önümüzdeki yıl ve 2023'te bu denemelerin sonuçlarını alacağız. Eğer olumlularsa, o zaman bu denemeler iki, üç, dört yıl içinde aşı onayı alabiliriz.

        Bu yüzden aşıların kanser hastalarının, özellikle de ameliyattan sonra kanser hastalarının kaderini değiştirebileceğinden eminiz. Ameliyattan sonra, birçok tümörde, hastaların yaklaşık yüzde 30'u, yüzde 40'ı, iki veya üç yıl içinde nükseder. Ve bu, kanserdeki en önemli sorunlardan biridir. Kanser aşılarıyla başarmak istediğimiz şey bunu engellemek yani kanser hastalarında nüksleri önlemek" dedi.

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