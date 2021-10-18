BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin açıkladı: Üçüncü doz koronavirüsün bulaşmasını durduracak mı?

Kathimerini'ye konuşan ikiliden Uğur Şahin aşıların kalıcılık süresine ilişkin soruya "Delta varyantı şu anda baskın tür. Laboratuvar deneylerinden, aşımızın bu varyantı da etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Bu koruma ne kadar sürecek, göreceğiz. Ancak ilk dozdan sonraki antikor titreleri çok yüksek ve bunun önümüzdeki bahara kadar yeterli olacağından eminiz. Ardından antikor titrelerine bakmalı ve yeni varyantların gelip gelmediğini görmeliyiz. Şu anda, aşılanmış kişilerin güvende olacağından çok eminiz." dedi.
Şahin üçüncü dozun önemine ilişkin ise "3. dozun önemine inanıyoruz. Üçüncü doz olmadan enfeksiyonlar devam edecektir. Sadece ikinci doz ile ciddi enfeksiyon oranının çok düşük olduğunu biliyoruz. Ve böylece ikinci doz ciddi hastalıklara karşı korur, ancak yalnızca üçüncü doz enfeksiyon olmamasını sağlar" dedi.
Aşı olmayı reddedenlere yanıtı sorulan Özlem Türeci ise "Bir şey söylemek bize düşmez. İnsanların aşı olmak istememe nedenleri çok çeşitli olabilir. Bizim işimiz, insanların aşının ne anlama geldiğini, bu aşının ne anlama geldiğini ve daha geniş nüfus için aşılanmamanın ne anlama geldiğini anlamalarına ve ölçmelerine yardımcı olan verilerin üretilmesini sağlamaktır. Biz de klinik deneyler yaparak, veri üreterek ve insanları bilgilendirerek işimizi yapıyoruz" dedi.