Bill Gates'in kızı Jennifer, Müslüman jokey Nayel Nassar ile İslam nikahı kıyarak evlendi

Microsoft'un kurucusu, ABD'li milyarder Bill Gates ile Melinda Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nayel Nassar'la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi.
Jennifer Gates, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nassar'la cuma akşamı Gates ailesinin New York'un North Salem bölgesindeki 16 milyon dolarlık çiftlik evinde önce imam nikahıyla dünyaevine girdi.
Dini nikahın ardından Cumartesi öğleden sonra da, 300 kişilik bir törenle bu kez New York'un Westchester bölgesindeki evlerinde resmi nikah töreni yapıldı.
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