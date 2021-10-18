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    • Dünya
    • 18.10.2021 11:30
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    • 18.10.2021 12:03
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    Bill Gates'in kızı Jennifer, Müslüman jokey Nayel Nassar ile İslam nikahı kıyarak evlendi

    Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, Mısırlı Müslüman jokey Nayel Nassar ile dünyaevine girdi. Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Müslüman eşinin dini hassasiyetini kırmadı. Çift ilk gün imam nikahı kıydı, sonraki gün de resmi nikahla hayatlarını birleştirdi. Haberin detayları...

    Bill Gates’in kızı İslam nikahı kıydı

    Microsoft'un kurucusu, ABD'li milyarder Bill Gates ile Melinda Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nayel Nassar'la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi.

    Jennifer Gates, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nassar'la cuma akşamı Gates ailesinin New York'un North Salem bölgesindeki 16 milyon dolarlık çiftlik evinde önce imam nikahıyla dünyaevine girdi.

    Dini nikahın ardından Cumartesi öğleden sonra da, 300 kişilik bir törenle bu kez New York'un Westchester bölgesindeki evlerinde resmi nikah töreni yapıldı.

    "BU GECE AŞKI HİSSEDEBİLİYOR MUSUN?"

        Cumartesi günü gerçekleştirilen nikah törende, Jennifer babası Bill Gates ile Elton John'un "Can you feel the love tonight?" (Bu gece aşkı hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde dans etti.

        OLAYLI BOŞANMA DAVASININ ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜ

        Öte yandan 27 yıllık evliliklerini bitiren Gates çifti, yazın açtıkları ve dünyada büyük sansasyon uyandıran boşanma davasının ardından ilk defa beraber görüldü.

        Geline tamamı yeşil giysi giymiş 9 nedime eşlik etti.

            Yeni evli çift, düğünün ardından malikanenin kurulu olduğu botanik bahçesinde fotoğraf çektirdi.

            Şampiyon bir binici olan Jennifer Gates'in Vera Wang tasarımı bir gelinlikle evinden çıkarken, hepsi yeşil giyinen 9 nedime kendisine eşlik etti.

            Jennifer Gates, beyaz bir çiçek buketi tercih ederken, nedimelerden birinin gelinin uzun duvağını tuttuğu da dikkati çekti.

            MÜSLÜMAN JOKEY NAYEL NASSAR

                25 yaşındaki Gates ile geçen yıl nişanlanan Nayel Nassar, Chicago'da dünyaya geldi. Milyoner ailesinin tasarım ve mimarlık şirketi olan Nassar, profesyonel olarak binicilik yapıyor.

                Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Mısır adına yarışan Nassar, dereceye giremedi.

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                Haberler Dünya Bill Gates'in kızı Jennifer, Müslüman jokey Nayel Nassar ile İslam nikahı kıyarak evlendi
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