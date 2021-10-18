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    • Dünya
    • 18.10.2021 22:02
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    • 18.10.2021 22:47
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    ABD'den son dakika F-35 açıklaması: Türkiye ile istişareler yürütüyoruz

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı. İşte ABD'nin F-35 açıklamasının tüm detayları..

    ABD’den F-35 açıklaması! Türkiye...

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı "1 milyar 400 milyon doların" ödenmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğu açıklaması üzerine gelen soruları yanıtladı.



    Önerilen silah satışlarını ve transferlerini, Kongre'ye tebliğ edilmeden ve onaylanmadan teyit etmeyeceğini söyleyen Price, "Türkiye'ye gelince, NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. (Türkiye) Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor." dedi.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Price, şöyle konuştu:

    "Şimdi gündeme getirdiğiniz konuya gelince şunu söyleyeceğim; Savunma Bakanlığı F-35 ihtilafının çözümü konusunda Türkiye ile istişare içindedir. Türk yetkililer, F-16 uçağı satın almakla ilgilendiklerini kamuoyuna ifade ettiler. Türkiye'nin savunma tedarik planları hakkında konuşmak için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim."



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN F-35 VE F-16 AÇIKLAMASI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.



        Angola ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" dedi.

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