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    İngiltere'de vekile suikast (Dünya haberleri)

    İngilizler'i korkutan suikast... İngiltere'nin Essex bölgesinde Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Seçim bölgesi olan Essex'teki ünlü Belfairs Metodist Kilisesi'nde seçmenleriyle buluşan Amess'e yaklaşan saldıran sessizce bıçağını çıkardı. Ardından 11 kez milletvekilini bıçaklayan saldırgan, kaçmak isterken yakalandı.

    İngiltere’de vekile suikast

    İngilizler'i korkutan suikast... İngiltere'nin Essex bölgesinde Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Seçim bölgesi olan Essex'teki ünlü Belfairs Metodist Kilisesi'nde seçmenleriyle buluşan Amess'e yaklaşan saldıran sessizce bıçağını çıkardı. Ardından 11 kez milletvekilini bıçaklayan saldırgan, kaçmak isterken yakalandı.

    ERMENİSTAN'IN UYUŞTURUCU YOLU
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinin ardından İran üzerinden Ermenistan'a, oradan da Avrupa'ya gönderilen çok miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini söyledi. Aliyev, "Ermenistan, 30 yılda Azerbaycan'ın işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu güzergahı olarak kullandığı ortaya çıktı" dedi.

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    Haberler Dünya İngiltere'de vekile suikast (Dünya haberleri)
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