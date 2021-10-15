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    • Dünya
    • 15.10.2021 17:08
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    • 15.10.2021 17:29
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    Son dakika! İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı

    Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı. Kilisede müdahale edilen 69 yaşındaki Amess'in durumu kritik. Haberin detayları...

    AA
    İngiltere’de milletvekili bıçaklı saldırıya uğradı

    Son dakika haberi... İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'e kilisede müdahale ediliyor. Gelen bilgilere göre Amess seçim saldırıya uğradığı seçim bölgesinde toplantıdaydı.

    AP'nin aktardığına göre Muhafazakar Milletvekili Sir David Amess, Essex'deki bir seçim bölgesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Eastwood Road North'daki Belfairs Metodist Kilisesi yakınlarındaki olay yerine acil servis geldi.

    TUTUKLANDI

    İngiliz polisi, Amess'in İngiltere'nin doğusunda bıçaklandığını bildirirken saldırganın tutuklandığını söyledi.

        Essex polisi öğleden hemen sonra Leigh-on-Sea'de bir bıçaklama olayına ihbarı aldıklarını söyleyerek, "Kısa bir süre sonra bir adam tutuklandı ve başka kimseyi aramıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söyledi.

        Kanal, milletvekilinin sağlık durumunun belirsiz olduğunu bildirdi.

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        Haberler Dünya Son dakika! İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı
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