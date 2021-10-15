Son dakika! İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı

Son dakika haberi... İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'e kilisede müdahale ediliyor. Gelen bilgilere göre Amess seçim saldırıya uğradığı seçim bölgesinde toplantıdaydı.
AP'nin aktardığına göre Muhafazakar Milletvekili Sir David Amess, Essex'deki bir seçim bölgesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Eastwood Road North'daki Belfairs Metodist Kilisesi yakınlarındaki olay yerine acil servis geldi.
TUTUKLANDI
İngiliz polisi, Amess'in İngiltere'nin doğusunda bıçaklandığını bildirirken saldırganın tutuklandığını söyledi.