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    • 16.10.2021 08:39
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    Son dakika! İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu katledildi

    Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı. Kilisede müdahale edilen 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiği bildirildi. Haberin detayları...

    AA
    İngiltere’de milletvekili bıçaklı saldırıya uğradı

    Son dakika haberi... İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'e kilisede müdahale edilldi. Amess, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gelen bilgilere göre Amess seçim saldırıya uğradığı seçim bölgesinde toplantıdaydı.

    AP'nin aktardığına göre Muhafazakar Milletvekili Sir David Amess, Essex'deki bir seçim bölgesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Eastwood Road North'daki Belfairs Metodist Kilisesi yakınlarındaki olay yerine acil servis geldi.

    TUTUKLANDI

    İngiliz polisi, Amess'in İngiltere'nin doğusunda bıçaklandığını bildirirken saldırganın tutuklandığını söyledi.

        Essex polisi öğleden hemen sonra Leigh-on-Sea'de bir bıçaklama olayına ihbarı aldıklarını söyleyerek, "Kısa bir süre sonra bir adam tutuklandı ve başka kimseyi aramıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söyledi.

        Kanal, milletvekilinin sağlık durumunun belirsiz olduğunu bildirdi.

            1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı. Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

            BORİS: BUGÜN ÇOK SEVİLEN BİR DOST VE MESLEKTAŞIMIZI KAYBETTİK

            İngiltere Başbakanı Boris Johnson, video mesajında, Amess'i "siyasetteki en nazik, en kibar insanlardan biri" olarak nitelendirdi.

            Amess'in hayvanlara kötü muamele gibi konularda "olağanüstü" kampanya çalışmalarında bulunduğunu dile getiren Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, "David, bu ülkeye ve geleceğine tutkuyla inanan bir adamdı. Bugün iyi bir kamu görevlisini ve çok sevilen bir dost ve meslektaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

                İçişleri Bakanı Priti Patel, Amess'in ölümünün ardından milletvekillerinin güvenliğiyle ilgili sorular hakkında "zamanı geldiğinde" bir bilgilendirme yapacağını bildirdi.

                Patel, Twitter'daki açıklamasında, "David, Southend halkına sonsuz bir tutku, enerji ve dürüstlükle hizmet etti. Seçim bölgesi görevlerini yerine getirirken öldürülmesi ifade edilemeyecek şekilde yürek burkucu. Bu, demokrasinin kendisine yönelik anlamsız bir saldırı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

                "BUGÜN, KARANLIK VE ŞOK EDİCİ BİR GÜN"

                Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da partisinin milletvekili Jo Cox'un 2016'da seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırıda öldüğünü hatırlatarak, "Bugün, karanlık ve şok edici bir gün. Bütün ülke bunu hissedecek, belki daha da çok, çünkü ne yazık ki daha önce da bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

                    Amess'in öldürülmesi nedeniyle devlet kurumlarındaki bayrakların 18 Ekim saat 20.00'ye kadar yarıya indirileceği açıklandı.

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                    Haberler Dünya Son dakika! İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu katledildi
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