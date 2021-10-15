Son dakika! İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu katledildi

Son dakika haberi... İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'e kilisede müdahale edilldi. Amess, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gelen bilgilere göre Amess seçim saldırıya uğradığı seçim bölgesinde toplantıdaydı.
AP'nin aktardığına göre Muhafazakar Milletvekili Sir David Amess, Essex'deki bir seçim bölgesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Eastwood Road North'daki Belfairs Metodist Kilisesi yakınlarındaki olay yerine acil servis geldi.
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