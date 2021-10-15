Son dakika! İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess bıçaklı saldırı sonucu katledildi

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da partisinin milletvekili Jo Cox'un 2016'da seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırıda öldüğünü hatırlatarak, "Bugün, karanlık ve şok edici bir gün. Bütün ülke bunu hissedecek, belki daha da çok, çünkü ne yazık ki daha önce da bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.